Ascolti TV, Balivo nuovamente dietro a Montrucchio

Ascolti TV: nel prime time Primo Appuntamento sempre stabile, sfiora il 2% contro il poco più 1% di Chi vuole sposare mia mamma?

Non c'è pace per Caterina Balivo. La showgirl con il suo nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma?, in onda in prima serata su TV8, non riesce a conquistare il cuore degli spettatori. Anche ieri 30 novembre lo show Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio l'ha superata ampiamente con una media di 346.000 spettatori (picco vicino ai 500.000) e l'1,8% di share (3,1% sul target di rete). La Balivo chiude con 193.000 spettatori e l'1,1%.