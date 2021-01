Ascolti tv e non solo: Fazio re dei social, batte ancora il Gf. Terzo Amici

Fabio Fazio sempre sul podio. Seguito dal Gf. Terzo è Amici al posto di Ballando

Fabio Fazio con Che tempo che fa anche nella classifica di dicembre 2020 dei programmi tv più social si colloca sul podio in prima posizione. Secondo la classifica realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee, il talk show ha raccolto 12,1 milioni di interazioni e 13,3 milioni di video views, staccando dal Gf Vip di Alfonso Signorini, in seconda posizione a quota 11 mln di interazioni e 45 mln di video views. In terza posizione, al posto del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle terminato lo scorso novembre, a dicembre c'è Amici di Maria De Filippi con 6 mln di interazioni e 13,5 mln di visualizzazioni video. Passa dalla settima alla sesta posizione il programma televisivo d'inchiesta e intrattenimento Le Iene a quota 2,5 mln di interazioni e 12,7 mln di video views. Avanza di una posizione rispetto al mese precedente anche Uomini e Donne con 1,9 mln di interazioni e 1,7 mln di visualizzazioni video. Sale in 11 posizione il talk show di Zoro (13° in classifica a novembre), Propaganda Live, con 760 mila interazioni e 622 mila visualizzazioni video. X Factor mantiene il quarto posto della classifica di novembre con 3,7 mln di interazioni e 4,5 mln di video views.

Programmi tv sui social, la TOP 15