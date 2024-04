Ascolti tv, non solo Terra Amara su Canale 5. Warner Bros.Discovery lancia la sua serie turca Hercai - Amore e Vendetta

Se Canale 5 ha la sua serie turca da record (Terra Amara, numeri importanti in prime time nel corso della primavera), il gruppo Warner Bros. Discovery risponde con “Hercai - Amore e Vendetta” su Real Time (come aveva anticipato il direttore responsabile Gesualdo Vercio ad Affaritaliani.it, raccontando tutte le novità della sua rete) dal 15 aprile in prima serata e in anteprima in streaming su discovery+ dall’8 aprile in prima visione la storia d’amore contrastata e travagliata della serie tv turca di successo “Hercai - Amore e Vendetta”.

Hercai - Amore e Vendetta, la serie tv turca sbarca in esclusiva su discovery+ e Real Time. La trama

“Hercai”( in turco “viola del pensiero”) - Amore e Vendetta, fenomeno social internazionale tanto che solo su youtube la serie ha più di 4 milioni di iscritti, adattata dal romanzo di Sumeyye Ezel racconta le vicende di Reyyan (Ebru Şahin, 4,2 milioni di follower su instagram), nipote della famiglia Sadoglu, una delle famiglie più forti di Midyat. Nonostante suo padre Hazar (Serhat Tutumluer) e suo zio Cihan (Serdar Ozer) siano figure importanti nella grande famiglia, il vero leader è suo nonno, Nasuh ( Macit Sonkun). Nasuh ha maltrattato Reyyan, mentre è sempre stato più premuroso con sua cugina Yaren (Ilay Erkok). Il motivo è che Reyyan non è la sua nipote biologica. Reyyan, ignara di questo fatto, mentre va a cavallo cade e viene salvata da Miran (Akın Akınözü, 3,6 milioni di follower) che si innamora di lei e vorrebbe sposarla. Questa notizia permette a Yaren di vendicarsi di Reyyan, che gli ha portato via l'amata. Dopo il matrimonio, Miran e Reyyan si recano nella loro villa per iniziare la loro nuova vita, ma Miran mette fine alla relazione dopo aver trascorso la prima notte con la novella sposa. Il motivo dietro a questo comportamento così malvagio è che il padre di Reyyan ha ucciso la madre e il padre di Miran molti anni prima e quest’ultimo è stato cresciuto dalla nonna per vendicarsi di quelle morti. I segreti nascosti di Miran verranno finalmente svelati nel corso della serie ed il loro amore supererà tutti questi ostacoli?

Hercai - Amore e Vendetta, la serie tv che fa record negli ascolti in Turchia

La serie tv che nel suo paese di origine ha battuto ogni record trasformandosi in un fenomeno senza precedenti, arrivata alla terza stagione con 69 puntate, è stata distribuita in 21 paesi in tutto il mondo.

Il fenomeno culturale e commerciale delle serie tv di origine turca ed in particolare di “Hercai - Amore e Vendetta” è emerso negli ultimi anni ed è diventato globale, tanto da trasformare la Turchia nel secondo esportatore di contenuti televisivi al mondo, subito dopo gli Stati Uniti, battendo persino le serie tv latinoamericane.

“Hercai - Amore e Vendetta” arriva in esclusiva solo su Real Time dal 15 aprile in prima serata ed è disponibile dall’8 aprile in anteprima su discovery+.