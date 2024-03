Ascolti tv, Pechino Express 2024 al miglior debutto di sempre. La prima eliminazione...

Pechino Express 2024, i flashback della prima puntata

Il viaggio di Pechino Express 2024, lungo la 'Rotta del Dragone' è partito nel Vietnam del Nord (destinazione Hanoi) col botto: ascolti tv super per Sky e Now nella prima puntata dell'adventure game - condotto da Costantino Della Gherardesca con Fru dei Jackal inviato speciale - che spopola sui social con i Trend Topic (tante le parole collegate allo show in classifica: Caressa, Italia Argentina, Damiano Carrara, Vietnam e i Romagnoli) e ha visto la prima immunita (ai 'Brillanti' Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), i coniugi Cevoli guadagnare la vetta della classifica di tappa e la coppia Italia Argentina formata da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal andare a un passo dal rischio eliminazione (ma si sono salvate...). Ripercorriamo tutte le emozioni del debutto di Pechino Express 2024.

Ascolti tv, Pechino Express 2024: quasi 500mila spettatori al debutto

Scarpe ben allacciate e zaini in spalla, i viaggiatori di Pechino Express hanno già cominciato a correre lungo la Rotta del Dragone. E la corsa è partita molto bene, col miglior debutto di sempre da quando lo show è su Sky: 495mila spettatori medi (con il 2% di share e il 59% di permanenza) hanno seguito la prima puntata della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, ieri sera su Sky e in streaming su NOW, un dato in crescita del +15% rispetto al debutto dello scorso anno.

Pechino Express 2024, social bollenti per la prima puntata: i trend

Anche sui social il kick-off della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato numeri altissimi: con oltre 486mila interazioni social totali - dato in crescita del +226% rispetto a un anno fa – Pechino Express è sul podio degli show più commentati nel prime-time di giovedì 7 marzo 2024, sempre in Top 3 nella chart dei Trending Topic nella quale sono apparsi anche altre parole collegate allo show, come Caressa, Italia Argentina, Damiano Carrara, Vietnam e i Romagnoli (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Pechino Express 2024, prima puntata: inizia il viaggio nel Vietnam del Nord

Le coppie in gara hanno percorso 288 km da Tam Com a Lang Son, nel nord del Vietnam, passando anche dalla tentacolare capitale Hanoi. A fine corsa, il conduttore Costantino Della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru dei The Jackal hanno annunciato il primo verdetto della busta nera: tappa non eliminatoria, torneranno tutti a sfidarsi nella seconda puntata.





La corsa è stata equilibrata, come sempre affascinante e appassionante per tutta la serata. Costantino ha accolto le otto coppie al Thai Vi Temple di Tam Coc, ma i viaggiatori alla partenza non hanno ricevuto né la mappa e né gli zaini. Ecco quindi la loro prima missione per recuperare tutto il necessario: hanno dovuto prima trovare, tra i campi, la giusta donna contadina assegnata loro tramite una semplice foto, poi portare i fiori di loto raccolti sulle imbarcazioni locali, quindi navigare lungo il fiume Rosso remando, letteralmente, coi piedi.

Pechino Express 2024, la zuppa di tartaruga per le coppie in gara

Successivamente una ricca ciotola della tradizionale zuppa di tartaruga era il via libera per poter recuperare anche gli iconici zaini rossi di Pechino Express che attendevano i rispettivi proprietari: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”. Per recuperare anche la mappa, essenziale per orientarsi, hanno dovuto raggiungere Fru a Mua Cave dopo un’estenuante salita di 500 gradini e una foto ricordo con persone che indossassero vestiti tradizionali vietnamiti.





Pechino Express 2024, Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio) hanno vinto l’immunità

Dopo la prima notte trascorsa nelle dimore dell’accogliente popolazione vietnamita, tutti di corsa verso la capitale Hanoi. L’appuntamento era al Quartiere Vecchio, il cuore pulsante della metropoli dove le vie si differenziano per categoria merceologica. Qui ecco una nuova e profumatissima missione: recuperare anice stellato utile a favorire la digestione, un infuso locale contro l’insonnia e un kit di oggetti di carta da bruciare per onorare l’Aldilà, come vuole la tradizione vietnamita. Dopo lo shopping, ecco il Libro Rosso con un’importante novità: i Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, prima coppia a firmare, hanno vinto l’immunità e l’accesso di diritto alla prossima puntata, mentre Italia Argentina, Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal, seconde classificate, hanno ottenuto una posizione nella classifica finale. Ma la loro rapidità ha convinto i Brillanti ad affidare il malus proprio alle due giovani le quali, prima di poter ricominciare a correre come gli avversari, hanno dovuto portare due pesanti maschere tradizionali e un attore locale al Teatro delle marionette d’acqua, luogo in cui Nancy e Pierluigi si sono invece goduti un simpatico spettacolo come bonus-premio. Dalla giungla urbana di Hanoi, tra passaggi insperati e fortunosi autostop, le coppie sono arrivate di corsa al piccolo villaggio di Chuan Dai Lam, dove si produce il celebre vino di riso; gli scarti, invece, hanno ben altra funzione e per scoprirla i viaggiatori hanno dovuto risolvere un simpatico enigma legato all’oroscopo vietnamita, prima di sporcarsi letteralmente le mani cercando l’indirizzo del primo traguardo stagionale scritto su una simpatica statuetta a forma di maialino, celata però all’interno di una vera stalla di maiali: gli scarti del vino di riso, infatti, sono nutrimento per questi animali.

Pechino Express 2024, i Cevoli primi in classifica. Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi rischiano l'eliminazione, ma vengono graziate

Costantino Della Gherardesca attendeva le coppie di Pechino Express 2024 all’interno di una suggestiva grotta, il traguardo di puntata che ha saputo rendere indimenticabile per i viaggiatori il primo salto sul Tappeto Rosso. Ecco quindi la prima classifica di questa edizione: primi i Romagnoli, i coniugi Cevoli, grazie a una perfetta conduzione della gara, seguiti dai Caressa (Fabio ed Eleonora) e dai Pasticceri (Damiano e Massimiliano Carrara); prime coppie a rischio eliminazione le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e Italia Argentina. Ai Cevoli il compito di candidare una delle due coppie alla prima eliminazione stagionale: la scelta è ricaduta su Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, “graziate” però dalla Busta Nera il cui verdetto definitivo vedeva questa prima tappa come non eliminatoria.





Pechino Express 2024, quando va in onda la seconda puntata

La prossima settimana, giovedì 14 marzo sempre su Sky e in streaming su NOW, tutte le otto coppie torneranno quindi a sfidarsi nella seconda tappa dello straordinario viaggio di Pechino Express lungo la Rotta del Dragone. Pronti a scoprire nuove abitudini e nuovi mondi, i viaggiatori stanno ancora studiandosi a vicenda e quindi saranno carichi più che mai… ma gli imprevisti saranno sempre dietro l’angolo.