Ascolti tv, Perrino fa volare Ore 14: Milo Infante sfiora il 7% di share

Ascolti tv, il programma di cronaca di Rai 2 rafforza la sua crescita

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino fa volare- ancora una volta- il programma di cronaca nera di Rai 2 condotto da Milo Infante: Ore 14 nella messa in onda di ieri ha infatti raggiunto 759.000 spettatori, sfiorando il 7% di share. Il giorno prima, lunedì 30 ottobre, il programma di Rai 2 ha interessato 654.000 spettatori pari al 5.9%. Insomma, un trend in crescita, che vede rafforzarsi con la presenza del nostro direttore in studio.

In particolare, nella giornata di ieri, il dibattito si è concentrato sugli ultimi casi di cronaca. A iniziare dalle recenti bravate postate sui social da alcuni ragazzini: petardi esplosi nel cuore di Napoli da un 13enne e due 12enni: “La gioventù è la vera emergenza sociale in questo momento, in Italia e non solo. La cosiddetta ‘movida del sabato’ è una fucina di comportamenti deliranti. E nessuno nello Stato se ne occupa, come se fosse un automatismo che va a posto da sé”, ha commentato il direttore Perrino.