Ascolti tv, lite Travaglio-Renzi dalla Gruber non sfonda a causa dell'Italia

Ascolti tv, Italia-Svizzera va in gol con 9 milioni di tifosi

Italia-Svizzera, (che ha messo nei guai gli azzurri in vista della qualificazione ai Mondiali Qatar 2022: ecco le combinazioni per passare il turno) ha stravinto gli ascolti tv della prima serata di venerdì: su Rai1 si sono collegati 9.271.000 telespettatori e al 36,82% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip presentato da Alfonso Signorini ha catturato 3.102.000 telespettatori e il 19,33%. Terzo gradino del podio per Retequattro che con 'Quarto Grado' ha ottenuto 1.009.000 telespettatori e uno share del 5,60%.

Ascolti tv, Propaganda Live e Crozza: i numeri

Su Italia 1 'Le Iene Show' ha conquistato 946.000 telespettatori e il 5,49% di share, mentre su Rai2 'The Good Doctor' è stato visto da 1.138.000 telespettatori pari al 4,45% di share e, a seguire, 'The Resident' da 928.000 pari al 4,04%. La7 con 'Propaganda Live' ha registrato 699.000 telespettatori e il 4,22% mentre Nove con 'Fratelli di Crozza' ne ha interessati 839.000 pari al 3,4% di share. Rai3 con il documentario 'Tunnel della libertà' ha totalizzato 468.000 telespettatori e l'1,97%, mentre Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con la serie 'Petra' che ha raccolto 267.000 telespettatori e l'1,5% di share.

Ascolti tv, Otto e Mezzo col duello Renzi-Travaglio non sfonda causa Italia-Svizzera, ma batte la Palombelli

Nell'access prime time Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.048.000 telespettatori e il 12,02% di share. La lite Renzi-Travaglio su La7 (guarda il video e vota il sondaggio: chi ha vinto?) non sfonda a causa della partita della nazionale, ma viene comunque vista da 1.641.000 spettatori (6.5%). Lilli Gruber stacca Barbara Palombelli: su Rete4 Stasera Italia viene visto da 914.000 spettatori (3.8%)