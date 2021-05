Ascolti tv record e D'Urso conferma: "Domenica Live chiude, presto cose nuove"

Come già anticipato qui, Barbara D’Urso ha chiuso i battenti di Domenica Live ma nell'ultima puntata, andata in onda domenica 23 maggio, ha raggiunto il record di ascolti e lasciato gli spettatori con una sorpresa, annunciando "cambiamenti e cose nuove".

“Amici e amiche di Domenica Live, si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme. E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque“

Eppure Domenica Live ha chiuso in bellezza la stagione registrando un nuovo record di ascolti tv, grazie all'attenzione costante sulla tragedia avvenuta a Stresa. Nella prima parte il 16.57% di share (16.24% share attiva) e 2.102.000 spettatori totali; nella seconda il 17.23% di share (18.07% share attiva) e 2.156.000 spettatori totali.

Il programma di Barbara D'Urso si conferma ancora una volta il più seguito del pomeriggio domenicale nella fascia dalle 17. La puntata di ieri ha toccato picchi del 19% di share e di oltre 2.300.000 spettatori. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 commenta: "Grazie a Barbara d’Urso, per l’impegno e la professionalità, a VideoNews e allo staff produttivo di Domenica Live".