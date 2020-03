Ascolti Tv, Renzi tra gossip e intrattenimento.Il Matteo oltre la politica

A sorpresa sarà Matteo Renzi l’ospite dell’ultima puntata di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia in onda giovedì 5 marzo alle 21.10 su Real Time. “Il fondatore di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio per la prima volta racconterà ‘Matteo’ e non ‘Renzi’ attraverso aspetti privati della sua vita a partire dall’infanzia tra le campagne di Rignano sull’Arno”, si legge nella nota stampa. Il programma - si legge sul Fatto quotidiano - è prodotto dall’Arcabaleno Tre di Lucio Presta e la conduttrice, ex ballerina di Amici e volto del daytime su Real Time, è sposata con Niccolò Presta, figlio dell’agente calabrese.

La trasmissione, in onda in prime time con la seconda edizione, nelle precedenti puntate ha intervistato Tony Colombo, Cecilia Rodriguez, Fabio Colloricchio, Nicole Mazzocato, Luca Onestini, Sabrina Ghio, Alan Fioredelmondo, Erjona Sulejmani, Aldo Vitali, Stefano Bettarini, Aida Yespica, Yari Carrisi, Valeria Bigella e Sara Croce. Il programma nelle ultime settimane ha ottenuto circa lo 0,6% di share.

Presta è legato all’ex premier Renzi da una storica amicizia e cura i suoi interessi televisivi come agente, ha prodotto per il gruppo Discovery il documentario “Firenze Secondo me“, in onda su Nove, e ha curato, tra le altre cose, l’ultima edizione della Leopolda. “Mia moglie Agnese? È vero che ci siamo conosciuti durante gli scout. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa. Nel nostro caso sono anche un’incredibile agenzia matrimoniale… anche mia sorella si è sposata incontrando il marito agli scout. Un’agenzia matrimoniale non avrebbe potuto funzionare meglio”, commenta ironico l’ex sindaco di Firenze.

Proprio sull’amore con la moglie Agnese aggiunge: “Il primo passo l’ho fatto io. Galeotta è stata una settimana bianca. Abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio. Sono grato a mia moglie per aver tenuto una posizione che lì per lì non ho capito e forse nemmeno apprezzato, quando nel 2014 ha deciso di non trasferirsi e di non partecipare alla vita quotidiana romana. Una scelta per tenere al riparo i nostri figli Francesco, Emanuele ed Ester.”