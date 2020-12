Ascolti tv, Report batte Quarta Repubblica con il 9.7% di share

Ascolti tv, prime time: Report batte Quarta Repubblica. Il Gf Vip raggiunge il 20% di share

Ieri lunedì 14 dicembre 2020 su Rai1 Ben is Back ha conquistato 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha intrattenuto 3.356.000 spettatori raggiungendo il 20% di share. Su Rai2 Guarda… Stupisci Special Selection ha raccolto 1.006.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Brave – Il Coraggioso ha intrattenuto 1.711.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Report raccoglie 2.423.000 spettatori con il 9.69% di share battendo Quarta Repubblica su Rete4, con 1.074.000 spettatori e il 5.6% di share. Su La7 Otto e Mezzo – Speciale Obama ha registrato 600.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate segna 285.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Svalvolati on the Road ha raccolto 468.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Assassin’s Creed raccoglie 423.000 spettatori pari all’1.7%. Su La5 Miracolo a Natale ha ottenuto 546.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rai Premium Una Pallottola nel Cuore segna 281.000 spettatori con il’1.1%. Su Sky Cinema l’esordio di Cops – Una Banda di Poliziotti raggiunge 223.000 spettatori con lo 0.8% di share.

In access prime time Gruber conquista il 7.6%. Stasera Italia il 5.2% e il 4.7%

Su Rai1 Soliti Ignoti raggiunge 5.203.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.466.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 CSI ha raggiunto 1.354.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.350.000 spettatori con il 5.2%. Un Posto al Sole raccoglie 1.860.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia intrattiene 1.371.000 individui (5.2%) nella prima parte e 1.296.000 (4.7%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.070.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 545.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 540.000 spettatori con il 2%.