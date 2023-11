Ascolti tv, Schlein spegne i Cinque Minuti di Vespa. Vola Porta a Porta

Ascolti tv ieri 8 novembre 2023: Cinque Minuti cala rispetto al giorno prima (20,5%) mentre Porta a Porta fa il botto (10,3%)

Ieri la segretaria del Pd, Elly Schlein, è stata ospite di Bruno Vespa sia per la puntata di Cinque Minuti, programma che va in onda su Rai1 dopo il Tg1 delle 20, sia a Porta a Porta, trasmesso invece alle 23.45 sulla stessa rete. L'argomento principale dei due programmi è stata la guerra tra Israele e Hamas, anche con il contributo di ospiti come l’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh, e Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or.

La presenza di Schlein non sembra aver pagato negli ascolti tv, almeno nella prima parte della serata. Ieri Cinque Minuti ha infatti chiuso con 4.087.000 spettatori per il 20.5%, in calo rispetto ai 4.412.000 spettatori (21.3%) del giorno precedente. Porta a Porta con Schlein invece sale a 642.000 spettatori con il 10.3% di share, rispetto ai 446.000 spettatori (7.3%) del martedì.