Ascolti tv, su Rai1 bene Sette Storie di Monica Maggioni (9.9%). Ferragni flop

Ascolti tv: Io ti cercherò batte il Gf Vip con il 19,5% di share. Ferragni non decolla

Nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Io Ti Cercherò conquista 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share (nel dettaglio primo episodio: 4.945.000 – 19%; secondo episodio: 4.370.000 – 20.2%) battendo, su Canale 5 – al secondo posto - Grande Fratello Vip 5, che ha raccolto 3.120.000 spettatori col 18.7% di share. Su Rai2, non decolla invece il documentario Chiara Ferragni – Unposted, che ha interessato 918.000 spettatori raggiungendo solo il 3.7% di share (ma il doc è arrivato sulla seconda rete Rai dopo essere stato campione d'incassi al cinema e per diversi mesi su Amazon Prime), e nemmeno la successiva intervista 'Fenomeno Ferragni', con Simona Ventura, che ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1% di share. In terza posizione è testa a testa (con orario di chiusura molto diverso) tra Le Iene su Italia 1 con la puntata 'Do you know Mirko Scarcella?', vista da 1.343.000 spettatori con il 7.7% di share, e Presa Diretta su Rai3, che ha totalizzato 1.419.000 spettatori pari e il 5.8% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.084.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 16 raggiunge 610.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 il finale della terza stagione di Gomorra raccoglie 600.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Hitman – L’Assassino ha raccolto 397 .000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Contract to Kill raccoglie 473.000 spettatori e l’1.9%. Su Rai4 Daredevil registra 170.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai5 la nuova stagione di Nessun Dorma, con Massimo Bernardini, ha ottenuto 69.000 spettatori e lo 0.3%. Su Rai Movie Hostiles – Ostili raggiunge 520.000 spettatori con il 2.2%. Su Sky Cinema 1 Un Figlio di Nome Erasmus segna 221.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti Tv, prime time: è quasi testa a testa tra Palombelli e Gruber. In coda Uomini e Donne

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.975.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.816.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.100.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.120.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.260.000 spettatori con il 4.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.804.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.531.000 individui all’ascolto (5.8%), nella prima parte, e 1.491.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.072.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 569.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 679.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 368.000 spettatori pari all’1.4% (Finale: 447.000 – 1.6%).

Tra i tg delle 20, ottima performance del Tg1, che ha ottenuto 6.145.000 spettatori e il 25.2% di share ed ha staccato di oltre 5 punti percentuali il Tg5, che ha totalizzato 5.034.000 spettatori e il 20.3% di share. Mentre il TgLa7 ha conquistato 1.318.000 spettatori e il 5.3% di share. In seconda serata, il programma più seguito è stato Sette Storie di Monica Maggioni su Rai1, con 1.175.000 spettatori e il 9.9% di share. E nel day time dell'ammiraglia Rai sono cresciuti sia Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, che ha registrato 1.676.000 spettatori e il 12% di share, sia La Vita in Diretta di Alberto Matano, che ha ottenuto 1.917.000 spettatori e il 15.8% di share