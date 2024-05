Ascolti tv, talk e politica anche di sabato sera: Gramellini batte Travaglio

Ascolti tv prima serata ieri sabato 4 maggio 2024

Come sono andati gli ascolti tv di ieri sabato 4 maggio 2024? Vince la serata "Amici" su Canale 5, che è stata vista da 3.697.000 spettatori con uno share del 25.4%. L'ultima puntata de "I Migliori Anni" su Rai 1 ha totalizzato 2.894.000 spettatori pari al 18% di share, su Rai2 F.B.I. ha interessato 862.000 spettatori (share 4.7%) e F.B.I. International 743.000 spettatori (4.4%), mentre su Rai3 Le Ragazze ha fatto segnare 658.000 spettatori (4.1%).

Ascolti tv ieri sabato 4 maggio 2024: Don Camillo e Madagascar 3

Su Rete4 Il compagno Don Camillo ha appassionato 950.000 spettatori (5.7%) e su Italia1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha registrato 683.000 spettatori (3.8%). Talk e politica non possono mancare nemmeno di sabato sera.

Ascolti tv ieri sabato 4 maggio 2024, talk e appronfondimento

La sifda dell'approfondimento politico la vince Massimo Gramellini con In Altre Parole che su La7 conquista 885.000 spettatori (5.1%). Mentre Canale Nove con Accordi & Disaccordi, trasmissione condotta da Luca Sommi, con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ospiti fissi, registra 483.000 spettatori (2.8%). Quattro Ristoranti su Tv8 fa 345.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv pomeriggio ieri sabato 4 maggio 2024: Giro d'Italia

In evidenza nella giornata di ieri, sabato 4 maggio, il "Giro d'Italia" grande protagonista negli ascolti nel pomeriggio della seconda rete: alle 14 il "Giro in diretta", con Francesco Pancani, Davide Cassani, ha appassionato 1 milione 331 mila spettatori e sfiorato l'11% di share (10,9%), ascolti saliti alle 16 con il "Giro all'arrivo" seguito da 1 milione 722 mila spettatori e raggiunto l'ottimo 17,5% di share.

Ascolti tv ieri sabato 4 maggio 2024 seconda serata

Molto bene anche "Il processo alla Tappa" che ha tenuto compagnia, subito dopo il taglio del traguardo e fino alle 18, a 752 mila telespettatori pari all'8,4% di share. Da segnalare, in seconda serata su Rai 1, "Ciao maschio" con il 10,3% di share (594 mila spettatori) e, nella notte, "Applausi, teatro, musica e arte" con l'8,4% di share (266 mila spettatori).

Ascolti tv ieri sabato 4 maggio 2024 access prime time e preserale

La rete ammiraglia si conferma leader nel preserale con "L'eredità weekend" che realizza il 26% di share con 3 milioni 369 mila spettatori, e nell'access prime time con "Affari Tuoi" che raggiunge il 28,9% di share corrispondente a 5 milioni 147mila spettatori. Nello stesso segmento, su Rai 3, "Blob" ha realizzato il 5,6% con 852 mila spettatori.

Ascolti tv ieri sabato 4 maggio 2024 day time

Nel daytime di Rai 1 bene "Unomattina in famiglia" con il 23,3% e 1 milione 115 mila spettatori; "Buongiorno benessere" con il 19,4% e 966 mila spettatori; "Linea Verde Tipico" con il 17,3% e 1 milione 367 mila spettatori; "Linea Verde Life" che ottiene il 18,6% con 2 milioni 180 mila telespettatori e "ItaliaSì!" che registra l'11,4% con 1 milione 66mila spettatori. Su Rai 3 buoni ascolti per "Mi manda Raitre" che arriva al 5,2% con 250 mila spettatori, per "Re-Tv Talk" all'8,2% di share e 936 mila spettatori e per "Re-Tv Talk Extra" al 7,9% con 796 mila spettatori.