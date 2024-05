Ascolti tv, Terra Amara e Endless Love: Canale 5 stravince con la serie turche

Ascolti tv, Terra Amara e Endless Love: Canale 5 vola con la serie turche

Canale 5 festeggia numeri vincenti negli ascolti Tv di venerdì 10 maggio 2024. Una programmazione capace di valorizzare al meglio due serie tv come “Terra amara” ed “Endless love” che hanno raggiunto numeri super sul terreno dell'Auditel battendo la concorrenza (in primis il debutto de L’Acchiappatalenti su Rai1 di Milly Carlucci con 2.667.000 spettatori e il 17.2% di share).

Ascolti tv, Terra Amara con picchi al 22%. I numeri

“Terra amara” è leader assoluta negli ascolti tv: la serie tv con 3.018.000 spettatori e il 18.24% di share. La serie tv turca, diventata un vero e proprio cult, ha toccato picchi del 22% di share e sfiorato 3.500.000 spettatori. La serie è sempre amatissima anche dai target più giovani: media del 24.6% di share tra i 15-19enni. “Terra amara” ha debuttato su Canale 5 il 4 luglio 2022, conquistando rapidamente, sin dai suoi primi episodi trasmessi in day-time, un seguito sempre più vasto ottenendo così una promozione strategica e vincente in prima serata. I numeri sono altissimi: le puntate record. Il gran finale di “Terra amara” andrà in onda venerdì 31 maggio.

A seguire, benissimo anche “Endless Love”, leader della sua fascia. La nuova serie turca, partita pochi mesi fa, ha appassionato 1.726.000 spettatori con una share del 18.73%.

Ascolti tv, Terra Amara davanti a L'Acchiappatalenti

Vince Terra Amara su Canale 5, come si diceva, grazie a 3.018.000 spettatori con uno share del 18.2% (dalle 21:42 alle 23:48) davanti a L’Acchiappatalenti, in onda dalle 21:44 alle 00:15, con 2.667.000 spettatori pari al 17.2% di share.

Ascolti tv, Crozza chiude la stagione col boom. Bene Quarto Grado, giù La Pupa e il Secchione

Sul Nove l’ultimo appuntamento con Fratelli di Crozza vola altissimo con 1.213.000 spettatori (6.7%). Bene Rete4 con Quarto Grado che viene seguito da 1.087.000 spettatori (7.6%) e su Su La7 Propaganda Live che viene visto da 844.000 spettatori e il 6.2%. Su Rai2 La donna per me è la scelta di 815.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 la finale de La Pupa e il Secchione è stato visto da 522.000 spettatori con il 3.4% (presentazione a 496.000 e il 2.6%). Su Rai3 Lasciali parlare segna 439.000 spettatori e il 2.5%.

Su Tv8 MasterChef ottiene 457.000 spettatori con il 3%. . Sul 20 Suicide Squad arriva a 402.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno è scelto da 264.000 spettatori (1.4%). Su Iris Cast Away è seguito da 410.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiMovie La caduta delle aquile sigla 226.000 spettatori (1.3%).