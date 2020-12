Ascolti tv: Report col botto sfiora il 10%, convince la prima della Scala

Ascolti tv prima serata lunedì 7 dicembre

Nella serata di ieri, lunedì 7 dicembre 2020, su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato il 19% di share, battuto su Canale 5 dal Grande Fratello Vip con il 19.8% di share.

Terzo posto per Report che su Rai3 ha raccolto davanti al video 2.557.000 spettatori pari a uno share del 9.7%. Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo si è fermato al 5.6%, mentre su Rai2 Guarda, stupisci.. Special Selection si è fermato al 4.2%.

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza il 4.9% di share medio. Su La7 Grey’s Anatomy il 2.3%. Su TV8 Lo Hobbit – La Desolazione di Smaug il 2.1% mentre sul Nove Tutto Tutto Niente Niente l’1.8%). Su Rai4 Ender’s Game sigla il 2.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene il 17.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media del 18.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4% e su Italia1 CSI il 3.8%. Su Rai3 Che Succ3de? il 5% e Un Posto al Sole arriva al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto il 4.2% nella prima parte e il 3,5% nella seconda, superato da Otto e Mezzo su La7 con il 7.2%. Su TV8 Guess my Age intrattiene il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 497.000 spettatori con l’1.8%.

Scala: ottimo risultato per la prima, 2,6 mln spettatori su Rai1

Ottimo risultato per la prima del Teatro alla Scala di Milano. La serata, intitolata "A riveder le stelle", e' stata seguita da 2 milioni 608 mila spettatori (con oltre 52 mila interazioni social), con uno share del 14,7%. Trasmessa da Rai Cultura su Rai1 è seconda negli ascolti soltanto a Tosca, andata in onda sabato 7 dicembre 2019 con la stessa squadra creativa, che con 2.856.000 spettatori era stata l'opera più vista in televisione da quando esiste l'Auditel. "…a riveder le stelle'' ha superato anche Madama Butterfly sempre diretta da Riccardo Chailly che il 7 dicembre 2016 aveva totalizzato 2.600.000 spettatori.

Questo Sant'Ambrogio colpito dalla pandemia, che per evitare gli assembramenti ha dovuto rinunciare alla tradizionale ''Prima Diffusa'' realizzata insieme al Comune di Milano, che sarebbe arrivata quest'anno alla decima edizione, ha però garantito un traffico straordinario sul sito (20.000 utenti unici) e alla pagina Facebook del Teatro (257.774 interazioni e 1.396.436 visualizzazioni)