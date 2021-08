Ascolti tv: Tg2 Post oltre il 6% batte In Onda (5,7) e Stasera Italia News (5)

Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time con 6.518.000 telespettatori e uno share del 36,75% la seconda serata con 2.641.000 e il 32,55% di share e l'intera giornata con 3.351.000 telespettatori e uno share del 41,3% di share.

Ascolti tv ieri sera prime time

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Superquark' che è stato visto da 1.871.000 telespettatori pari a uno share del 12,2%. Secondo gradino del podio per Italia 1 con 'Chicago Fire' che ha totalizzato 1.431.000 telespettatori e uno share dell'8,35%. Terzo posto, in termini di telespettatori, per Canale 5 con 'All Together Now' che è stato seguito da 1.338.000 telespettatori (share del 9,1%).

A seguire, su Rai 3 il film 'Quasi nemici - L'importante è avere ragione' è stato seguito da 1.276.000 telespettatori (share del 7,47%) mentre su Rai2 'Il circolo degli anelli' ha ottenuto 1.253.000 telespettatori e uno share dell'8,9%. Su Rete4 il programma 'Zona Bianca' è stato visto da 758.000 telespettatori (share del 5,59%).

Su La7 la docuserie 'Hunting Hitler - Caccia a Hitler' ha ottenuto 372.000 telespettatori e uno share del 2,9% mentre su Nove il film 'A casa con i suoi' è stato visto da 356.000 telespettatori (share del 2,2%). Chiude gli ASCOLTI del prime time Tv8 con 'Name That Tune - Indovina la canzone' che è stato visto da 259.000 telespettatori (share dell'1,8%).

Ascolti tv Access Prime Time mercoledì 4 agosto

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.057.000 spettatori con il 17%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.183.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.150.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 969.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.190.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole da 1.418.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 843.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 917.000 (5.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.021.000 spettatori (5.7%).

Ascolti tv Preserale mercoledì 4 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.188.000 spettatori pari al 19.9%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.327.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale5, in replica, la presentazione di Conto alla Rovescia ha intrattenuto 943.000 spettatori (8.8%), mentre Conto alla Rovescia ha convinto 1.375.000 spettatori (10.7%). Su Rai2 Tokyo 2020 Best Of – dalle 17:13 alle 20:27 – ha raccolto 1.079.000 spettatori (9.1%).

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 427.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.084.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Blob segna 792.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 675.000 spettatori (4.3%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 83.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 109.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 339.000 spettatori (2.4%).