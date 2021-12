Ascolti tv, The Voice senior vince. Crozza batte Le Iene. E Zoro...

Ascolti tv, The Voice Senior batte il GF Vip

'The Voice Senior' porta Rai1, alla vittoria in prime time nella corsa degli ascolti tv di venerdì 10 dicembre 2021 con 3.630.000 spettatori e il 18.4% di share. Al secondo posto, 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 2.979.000 spettatori e il 19.2%.

Ascolti tv, Fratelli di Crozza sul podio

'Fratelli di Crozza' sale sul podio nell'ultima puntata del 2021 prima della pausa: il programma di Maurizio Crozza sul Nove conquista 1.251.000 spettatori e il 5.4%. Rai2 con 'The Good Doctor 4' e 'The Resident 3' su Rai2 convince rispettivamente 1.153.000 spettatori, share 4.8%, e 875.000 spettatori, share 4.4%.

Ascolti tv, Le Iene Show al 6,2%. Propaganda Live a quota 759mila

'Le Iene Show' su Italia 1 piacciono a 1.049.000 spettatori (share 6.2%), mentre 'Quarto Grado' su Rete4 viene visto da 991.000 spettatori (share 5.6%). 'Propaganda Live' su La7 ottiene 759.000 spettatori (share 4.4%), 'Black Mafia' su Rai3 (414.000 spettatori, share 1.9%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (204.000 spettatori, share 1%).

Ascolti tv, Lilli Gruber tocca il 6,5%. Mentre Barbara Palombelli...

In access prime time su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber tocca 1.560.000 spettatori (6.5%), mentre su Rete 4, Stasera Italia di Barbara Palombelli fa 919.000 (4%) nella prima parte e 900.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte.