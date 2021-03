Ascolti tv: vince Lolita Lobosco, Fazio torna col 10,3%, Giletti stabile 5,6%

Torna Fabio Fazio in prima serata ma conduce Che tempo che fa in collegamento da casa, mentre in studio è presente Luciana Littizzetto: "È andata così: la cosa è stata più impegnativa di quello che mi aspettavo. Per fortuna lo spavento è passato, ma quando si va a toccare la zona della trachea... devo stare un po' attento. Soprattutto il medico mi ha prescritto di stare 15 giorni lontano da te, Luciana."

Il programma ha raccolto davanti alla tv il 10,3% degli spettatori, seguito, nei talk, da Massimo Giletti con non è l'arena su La7 che è rimasto stabile rispetto a settimana scorsa col 5,6% di share nella prima parte e crescendo al 6,8% nella seconda. Record stagionale per Barbarella che su Canale 5 raccoglie con Live - non è la D'Urso il 12,8% dello share.

Domenica 7 marzo 2021 gli ascolti tv della prima serata sono stati conquistati da Rai1 con Le Indagini di Lolita Lobosco, 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.096.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.133.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 941.000 (3.6%) nel secondo.

Su Italia 1 Ready Player One si è piazzato al 4.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.814.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% (presentazione 2.035.000 – 7.8%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.801.000 (7.7%). Su Rete4 Commando è stato visto da 864.000 spettatori con il 3.5% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.6% con 1.451.000 spettatori nella prima parte e il 6.8% con 900.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 601.000 spettatori (2.3%) mentre sul Nove Una Settimana da Dio segna l’1.7% con 415.000 spettatori.

Su Rai 1 DietroFestival sigla il 20.2% con 5.501.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.201.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.160.000 spettatori nella prima parte (4.3%) e a 1.123.000 (4.1%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.8% con 744.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 245.000 (0.9%).

Nuovo record stagionale per "Live - Non è la d'Urso", che si conferma il talk show più visto della serata con 2.306.000 spettatori totali nella fascia di prime-time (2.096.000 spettatori totali) e il 13,41% di share sul pubblico attivo. Sempre su Canale 5, "Paperissima Sprint" raggiunge 3.598.000 spettatori e il 14,06% di share attiva.In day-time la "Santa Messa" registra 1.263.000 spettatori totali con il 13,04% di share individui, mentre "Melaverde" realizza il primato stagionale con 2.469.000 spettatori totali e il 17,05% di share individui. "L'Arca di Noè" ottiene 2.604.000 spettatori totali con il 13,47% di share attiva; "Domenica Live Vintage" totalizza 1.547.000 spettatori totali. Su Italia 1, in prime-time, il film "Ready Player One" intrattiene 1.027.000 spettatori totali con il 9,17% di share sui giovani 15-34 anni; in day-time, "Sport Mediaset XXL" realizza 1.052.000 spettatori totali. Su Retequattro, in access prime-time, "Stasera Italia Weekend" segna, nella prima parte, 1.160.000 spettatori totali e, nella seconda, 1.123.000 spettatori totali. Su 20, in prime-time, il film "Outlander - L'Ultimo Vichingo" intrattiene 469.000 spettatori totali con il 2,24% di share sul target di riferimento.