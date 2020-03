Ascolti Tv: Vince Maria De Filippi con Amici, delude Vespa sul Coronavirus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 6 marzo 2020 vedono, in prima serata, lo Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai1 e dedicato all'approfondimento sul Coronavirus contrastare Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Su Rai2 il telefilm The Good Doctor, su Rai3 il film Suffragette, e su Rete4 spazio a Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Su Italia1, il film Big Game - Caccia al Presidente, su La7 Propaganda Live con Zoro, su Tv8 la finale di Italia's Got Talent con Lodovica Comello e sul Nove si è riso con Maurizio Crozza e il suo Fratelli di Crozza.

Lo Speciale Porta a Porta – L’Italia Unita Ce la Farà - malgrado la presenza di tutti i "volti noti" della Rai, si è assestato a 3.301.000 spettatori (14.2%), battuto da Amici (in onda senza pubblico in sala) e i suoi 3.677.000 spettatori (20%). Su Rai2 The Good Doctor ha totalizzato 1.712.000 spettatori (6.4%). Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha segnato 1.499.000 spettatori (5.7%) e su Rai3 Suffragette si è arenato a 607.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Quarto Grado ha intrattenuto 1.388.000 spettatori con il 6.8% di share, battendo su La7 Propaganda Live e i suoi 1.112.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 la finale di Italia’s Got Talent 2020 ha divertito 1.546.000 spettatori con il 6.8% e sul Nove Fratelli di Crozza ha fatto ridere 1.291.000 spettatori con il 4.8%.