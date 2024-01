Avanti Popolo chiude dopo Sanremo, la Rai silura Nunzia De Girolamo

Avanti Popolo chiude per i bassi ascolti tv. Ancora tre puntate e poi lo stop

Avanti Popolo si ferma, ma non si tratta di una pausa. Dopo mesi di bassi ascolti e critiche senza fine, il programma condotto da Nunzia De Girolamo chiude i battenti. Ma non sarà una cancellazione improvvisa.

No perché, come rivela Il Fatto Quotidiano, “Avanti Popolo” andrà in onda per altri tre appuntamenti, giusto in tempo per arrivare fino al Festival di Sanremo. Poi, appunto, la fine dei giochi.

Sull’erede del programma sono ancora tante le incertezze, ma le voci suggeriscono principalmente due possibilità: un nuovo programma d’informazione oppure il ritorno di Piero Chiambretti con uno show (il quale avrebbe recentemente firmato con la Rai) con uno show inedito.