Avvenire, lascia il direttore Tarquinio. Per lui possibile avventura politica

Quotidiani, Marco Tarquinio lascia la direzione dell'Avvenire

Dal 5 maggio Marco Tarquinio non sarà più direttore dell’Avvenire. Lo scrive il Fatto Quotidiano, che spiega come Tarquinio "lascia il quotidiano della Cei dopo un lungo mandato (è il più longevo tra i direttori dei principali quotidiani italiani): era stato nominato nel 2009 dopo le dimissioni di Dino Boffo, colpito dalla campagna diffamatoria del Giornale".

Come racconta il Fatto, dall'inizio dell'invasione di Putin, "Tarquinio e l’Avvenire si sono distinti per la linea editoria integralmente pacifista e contro l’invio di armi in Ucraina. Dopo 14 anni di gestione, il cambio di direzione era considerato quasi fisiologico, Tarquinio continuerà l’impegno a fianco dei movimenti pacifisti, ma nella sua redazione c’è chi non esclude ambizioni politiche, sottolineando i buoni rapporti con Giuseppe Conte e con Michele Santoro", spiega il Fatto Quotidiano.