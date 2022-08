Azione, la rottura di Calenda col Pd fa volare gli ascolti di Mezz'ora in più

Mezz'ora in più su Rai3, boom di ascolti per l'annuncio di Calenda della rottura tra Azione e Pd. Sorride Lucia Annunziata

La doccia fredda a Letta fa volare gli ascolti di “Mezz’ora in più”. Il programma di Lucia Annunziata, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai3, ha sicuramente beneficiato dall’ospitata del leader di Azione Carlo Calenda.

Ieri, domenica 7 agosto, dopo uno strategico silenzio mantenuto per tutta la giornata del sabato, Calenda ha sganciato la bomba in diretta tv ospite da Lucia Annunziata annunciando, appunto, la rottura dell'alleanza con il Partito Democratico di Enrico Letta.

E se la rivelazione di Calenda, come vien facile pensare, è stata una doccia gelata per Letta, per la Annunziata è stata invece un'autentica "manna dal cielo", visto che il programma - in un sonnacchioso e torrido pomeriggio domenicale d'agosto - ha conquistato numeri da prima serata aggiudicandosi l'11.9% di share con 1.142.000 spettatori.