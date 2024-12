Ballando con le stelle, il giudice Guillermo Mariotto in bilico per la finale. La bomba di Milly Carlucci: "Sta male"

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto potrebbe non esserci alla finale. Milly Carlucci commenta anche l'insulto in diretta: "L’audio in realtà non è così chiaro"

Guillermo Mariotto non ci sarà alla finale di Ballando con le stelle? Dopo l'uscita anticipata in diretta e le accuse di molestie a un ballerino mosse allo stilista da Striscia la Notizia, con tanto di Tapiro d'oro distrutto e minacce all'inviato Valerio Staffelli, arriva la bomba di Milly Carlucci: la conduttrice del programma di Rai1 in una intervista a La Stampa ha seminato il dubbio sulla presenza o meno di Guillermo Mariotto alla finale. Evidentemente le scuse dello stilista in diretta non sono bastate.

“Deve andare a Riad, perché è lo stilista della Casa Reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata. - ha spiegato Carlucci - Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Vive un periodo buio, per me è come il figliol prodigo”.

Milly Calucci si è espressa anche nei confronti di un'altra accusa nei confronti di Guillermo Mariotto, che poco prima del ritorno in studio nella seconda semifinale avrebbe proferito un insulto che è stato poi ripreso da Striscia la Notizia. "L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. - così Carlucci difende lo storico giudice di Ballando con le stelle - Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio".