Ballando con le Stelle, Milly Carlucci corteggia due regine: Federica Pellegrini e Melissa Satta

Poco più di tre mesi all'inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle e le voci sul cast dei partecipanti sono tantissime. Una conferma ufficiale (Francesco Paolantoni), tante indiscrezioni e da tempo si fa il nome di Melissa Satta tra le star del programma, campione degli ascolti tv (va in onda dal 2005) che partirà sabato 28 settembre 2024 nella prima serata di Rai1.

Una chicca arriva da Dagospia, secondo cui la padrona di casa del dance-show Milly Carlucci "sta corteggiando con forza Federica Pellegrini". L'ex campionessa olimpica e mondiale di nuoto tra l'altro ha già assaggiato il palco di Ballando con le Stelle dove partecipò come "Ballerina per una notte" nel 2010.

Federica Pellegrini, da Pechino Express a Ballando con le Stelle?

Ora però Milly Carlucci sogna di avere la Divina per tutte la stagione del suo programma come concorrente.

Pechino Express 2023 Federica Pellegrini Matteo Giunta (credit foto Sky)



Una nuova sfida televisiva per Federica Pellegrini, che abbiamo visto per tanti anni come giudice di Italia's Got Talent e che nei reality da concorrente vanta già una medaglia d'argento conquistata a Pechino Express (in coppia con Matteo Giunti, i "Novelli Sposi" secondi dietro agli 'Italo Americani' Joe Bastianich e Andrea Belfiore)?