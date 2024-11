Ballando, Madonia si sfoga dopo essere stato cacciato: "A Loro non interessa il ballo, insistono sul privato"

Ballando, Madonia: "Troppe provocazioni, non ho più sopportato"

Angelo Madonia, il ballerino che era associato a Federica Pellegrini, è stato cacciato da Ballando con le Stelle. A pesare sulla decisione presa dalla produzione del programma della Rai sono stati gli scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli, perché oltre a essere ballerino è anche legato sentimentalmente a un'altra concorrente del programma: Sonia Bruganelli. La giornalista ha spesso accusato il ballerino di pensare più all’amore per Sonia che alla sua partner di ballo. Sabato sera, un acceso scontro tra i due, è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando con sé la decisione della Rai e della produzione di non proseguire il rapporto con Madonia.

"Per me - racconta Madonia a Il Corriere della Sera - è stata una doccia fredda. Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione. Mi sono sentito attaccato, sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Non ho più sopportato certe provocazioni. Tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Le ho creato imbarazzo. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato benissimo".

Madonia torna sulla sua storia con la ex di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli: "Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia. Pensavo ci sarebbe stato più rispetto per la sfera familiare. Sabato guarderò Ballando. Ci sarà anche il ripescaggio di Sonia, non mi perdo la puntata".