Banda ultralarga, Colao: "Entro 2026 connessione a 1 Gbps in tutta Italia"

"C'è un forte e non più tollerabile ritardo nel processo di infrastrutturazione del Paese". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. "Per velocizzare la copertura con reti a banda ultra larga va quindi rivisto il modello seguito fino ad oggi, facendo della neutralità tecnologica il principio guida nella definizione di politiche e strategie per lo sviluppo della banda ultralarga", ha aggiunto.

"Stiamo monitorando il procedimento di approvazione, da parte della Commissione europea, delle misure relative alla fase 2 dei voucher per liberare quanto prima i fondi a disposizione di imprese e cittadini: abbiamo sollecitato la Commissione Ue a fare presto". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. "Per quanto riguarda l’incidenza della misura dei voucher alle famiglie a basso reddito, partita a novembre 2020, ad oggi sono oltre 114.000 i beneficiari che hanno aderito alla misura con circa il 36% delle risorse impegnate (di cui oltre il 30% già con servizi attivati)", ha spiegato.

"L’ultimo censimento del patrimonio delle infrastrutture di elaborazione dati della Pubblica amministrazione, ha rilevato che circa il 95% delle infrastrutture dati della Pubblica amministrazione è privo dei requisiti minimi di sicurezza e affidabilità necessari per fornire servizi e gestire dati". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. "È fondamentale far sì che i dati in possesso della Pubblica amministrazione siano inviolabili. Il comparto cybersecurity e il comparto sicurezza nel loro complesso assumono, in questa prospettiva, fondamentale importanza per i cittadini e sul piano geostrategico", ha spiegato.

Rete Unica: Colao, è cruciale, lunga attesa condiziona piani

"Dalla cosiddetta operazione rete unica scaturirebbero effetti che possono incidere sui tempi e sulle modalità di sviluppo degli interventi relativi alla banda ultra larga. Poiché si tratta di un intervento cruciale per assicurare la modernizzazione del Paese, la coesione sociale e l’inclusione, è necessario giungere, nel più breve tempo possibile, a una definizione del contesto competitivo in grado di garantire allo stesso tempo una rapida copertura delle zone interessate e il rispetto degli enunciati principi di concorrenza". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. "Non possiamo permetterci di rimanere quindi in una situazione di lunga attesa, che rischia di condizionare i piani - e quindi i tempi - di copertura delle reti a banda ultra larga finanziati anche con le risorse del Pnrr", ha rimarcato.

Tlc: Colao, connessioni a 1 Gbps in tutta Italia entro 2026

"Mi preme sottolineare che l’ambizione del Governo è di portare connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. "Per fare questo è necessario agire sul fronte dell’offerta, e quindi dell’infrastrutturazione, e su quello della domanda, cioè dell’effettivo utilizzo dei servizi", ha aggiunto.

Rete unica: Colao, necessaria soluzione in breve tempo

"È necessario giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione idonea a consentire una rapida e completa copertura di rete a beneficio di cittadini e imprese". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. "L’obiettivo di fondo degli interventi previsti è quello di garantire la massima efficienza degli investimenti nello sviluppo di tutte le infrastrutture di rete beneficiarie, nel rispetto delle regole del mercato e della promozione della concorrenza", ha aggiunto.

Digitale: Colao, puntiamo ad aumentare investimenti in Pnrr

"Puntiamo ad aumentare gli investimenti inizialmente previsti dal Pnrr" per quanto riguarda la trasformazione digitale. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo al question time alla Camera. L’ambizione, ha spiegato il ministro, è "raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione digitale ben in anticipo sui tempi, riducendo significativamente la quota di popolazione a rischio di esclusione sociale".