Barbara Carfagna, 27 anni in Rai ma nessun aumento: ennesimo caso di underdog

Barbara Carfagna pur non avendo scalato i gradini della carriera in Rai ha però vinto la gara della dignità: il caso

Omonima, ma non parente dell’ex ministra Mara, 47 anni, favorita di nonno B. nell’era ruggente del berlusconismo, ieri, Barbara Carfagna, 53 anni, bella e brava giornalista del Tg1, ha festeggiato il suo 27esimo compleanno in Rai, scrivendo su Facebook, con un misto di orgoglio e amarezza: "In questo lungo periodo, con 12 direttori, sono rimasta, sempre, redattrice ordinaria semplice e non ho mai ricevuto alcun aumento ad personam. La mia azienda, modernissima in questo, come una giovane startup, mi ripaga in partecipazione e felicità”.

In questi 27 anni- in cui ha condotto il Tg1 e ha firmato programmi importanti e reportages, nel bel Paese e all’estero- Carfagna è stata considerata dalla RAI una “underdog” (sfavorita, come si è definita la premier, Giorgia Meloni, 45 anni). Pur non scalando i gradini della carriera aziendale, Barbara ha vinto la gara della dignità, della estraneità alle lottizzazioni e della qualità del suo lavoro, apprezzato più fuori che dentro la azienda radiotelevisiva.

I telespettatori e i colleghi augurano a Carfagna che, nei prossimi 12 anni, la Rai dimostri, finalmente, di apprezzare lei e i suoi tanti colleghi “underdog”. I dirigenti di viale Mazzini dovrebbero, infatti, considerare e valorizzare di più e più spesso i tanti dipendenti di ”matrigna” Rai rispetto agli esterni, destinatari di contrattoni molto esosi, di gran lunga superiori ai loro meriti e alla qualità del loro lavoro.