Barbara d'Urso sfida Canale 5 in autunno, ma non sul Nove? L'indiscrezione bollente

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle 2024, le indiscrezioni sul dance show di Rai 1

Barbara d'Urso torna in tv? Da mesi girano voci, rumors, indiscrezioni.

Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato più volta a Ballando con le Stelle 2024, che prepara un super cast per il ritorno in prime time su Rai 1 (voci anche su due star delle Olimpiadi di Parigi 2024) da sabato 28 settembre e potrebbe vederla come special guest star (Ballerina per una notte).

Ma il pubblico di Barbara d'Urso sogna di ritrovarla padrona di casa del pomeriggio come è stato per anni su Canale 5 sino all'addio di un anno fa.

E qui tanto si è detto e scritto del Nove (che deve ancora presentare i palinsesti, appuntamento a metà settembre alla vigilia del debutto di Amadeus con Identity in preserale e il Sanremo autunnale 'Suzuki Music Party domenica 22'), ma da Warner Bros Discovery sin qui sono sempre trapelate smentite. Davide Maggio, sul suo sito, svela però un retroscena. Freemantle starebbe "contattando autori e inviati dei contenitori informativi delle reti ammiraglie Rai e Mediaset proponendo un programma molto simile a Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque che vedrebbe al timone Barbara D’urso dal prossimo settembre sul Nove".

Anche in questo caso però "il piccolo particolare, a prescindere dalle tempistiche improbabili, ambienti vicini a Warner Bros. Discovery ci hanno escluso l’esistenza di un simile progetto per la loro rete generalista", spiega sempre il sito davidemaggio.it sottolineando al tempo stesso che la "concretezza delle telefonate con annessa proposta lavorativa c’è ed è facilmente riscontrabile".

E quindi? "Se ci sentiamo di escludere l’arruolamento di Barbara D’urso nella prossima stagione tv di Rai, Mediaset, La7 e, a quanto pare, Nove, l’unica rete ‘libera’ sarebbe TV8", riporta Davide Maggio. Suggestioni metà agosto o nelle prossime settimane verrà calato il jolly a sorpresa da qualche rivale di Rai e Mediaset?