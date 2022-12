Barbara Palombelli lascia Forum? Ipotesi Veronica Gentili al suo posto

Palombelli conduce trasmissione dal 2013 dopo aver preso il posto, tra mille polemiche, di Rita Dalla Chiesa



Barbara Palombelli lascia la guida di Forum? I rumor sono insistenti. Palombelli conduce trasmissione dal 2013 dopo aver preso il posto, tra mille polemiche, di Rita Dalla Chiesa, che ne è stata la madrina per circa vent’anni. I telespettatori pian piano hanno conosciuto e apprezzato la Palombelli e si sono ricreduti sul fatto che Forum non sarebbe stato più lo stesso.

Da qualche mese la notizia del divorzio di Barbara Palombelli circola in rete, lasciando i suoi fan sbigottiti. Per fortuna parliamo di divorzio televisivo. A quanto sembra nei nuovi palinsesti Mediaset, diffusi a inizio stagione, non vedono più la giornalista alla guida di Forum.

Al suo posto sembra che ci sarà la collega Veronica Gentili. Ma la decisione sarebbe stata presa in accordo con la stessa Palombelli che avrebbe detto più volte di essere stanca e di avere bisogno di riposare un po’.