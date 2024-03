Barbara D'Urso sempre più vicina alla Rai: per lei pronto il sabato pomeriggio

Barbara D'Urso sarebbe vicina a tornare in Rai ma non a Carramba. Si parla di un programma pomeridiano in diretta concorrenza con Verissimo

Dopo 16 anni di diretta televisiva Barbara D'Urso si è vista costretta a prendersi una pausa non voluta. Colpa del nuovo corso dettato a Mediaset dal presidente Pier Silvio Berlusconi contro il trash. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque lo scorso weekend si è raccontata a Domenica In e tra una frecciatina al Biscione e le tante lodi alla Rai, emittente in cui esordito nel lontano nel 1978, sembra aver confermato le voci che la vogliono sempre più vicina a un suo ritorno alla televisione di Stato.

"Io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è qua, il filo della Rai è rimasto qua, - ha detto Barbara D'Urso intevistata da Mara Venier - l’emozione della Rai dopo ventidue anni… È stato molto emozionante ritornare qui e penso che la vita ti sorprenda sempre". Se queste parole non sono tentativo di ingraziarsi viale Mazzini non è dato saperlo ma stando a quanto riporta TV Blog per la D'Urso ci sarebbe sul tavolo il sabato sera con Carramba.

In realtà però la Rai avrebbe in mente un nuovo programma con interviste in stile rotocalco che andrà in onda la domenica pomeriggio in diretta concorrenza a Verissimo.