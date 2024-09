Belen manda in tilt i social: sfilata in intimo tra stucchi e affreschi

Belen Rodriguez è diventa virale grazie al video del backstage di uno spot di intimo

Belen Rodriguez ha pubblicato ieri un video che ha letteralmente fatto impazzire i social network. La showgirl argentina infatti ha condiviso con i suoi follower il backstage di uno spot pubblicitario in cui sfila in intimo in pizzo bianco tra gli affreschi e gli stucchi di Palazzo Visconti di Modrone, a Milano. In poche ore ovviamente il video è diventato virale.

In questi giorni Belen Rodriguez ha anche mandato una frecciatina all'ex marito Stefano De Martino, che ora conduce con successo Affari Tuoi su Rai1 al posto di Amadeus. Un utente ha commentato un selfie della showgirl scrivendo "Vogliamo anche te ad Affari Tuoi". La replica di Belen Rodriguez non si è fatta attendere: "Non sono stati buoni affari". Dal canto suo De Martino ha detto di essere in buonissimi rapporti con l'ex moglie: "Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali".