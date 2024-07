Belen su Fagnani: "È cattiva. Per questo ho rifiutato Belve"

Belen Rodriguez su Francesca Fagnani: "Lei è cattiva. Fa molto share e lei specula sulle tragedie altri"

Belen Rodriguez prepara il suo ritorno in tv dopo mesi di assenza. La showgirl argentina condurrà infatti Only Fun sul Nove e Amore alla prova su Real Time. Nel frattempo, Belen in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni non solo ha raccontato dei suoi nuovi progetti lavorativi ma ha anche svelato perché ha rifiutato l'invito a partecipare a Belve da parte di Francesca Fagnani.

"Lei è cattiva. - ha così descritto la giornalista senza mezzi termini - Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe che ti tiene attaccata al teleschermo, però io al posto della conduttrice sarei più buona. La Fagnani dovrebbe essere più comprensiva con chi si trova di fronte. Senza questo dettaglio il programma non avrebbe avuto tutto questo successo. Fa molto share e lei specula sulle tragedie altri".

Non poteva poi mancare una domanda sull'amore: "Sono romantica. Amo i miei figli ma anche mio padre, i fratelli, il fidanzato di turno…no, quello un po’ meno. L’amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io. Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari. Sono paure che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo. Invece sui social dobbiamo essere sempre perfetti”.