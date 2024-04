Belen Rodriguez show da Cattelan su Rai2, piazza l'affondo sulle corna...

Belen, frecciata a De Martino: "Come mi vedevo nel 2014? Con meno corna"

La showgirl argentina si è raccontata a Stasera c'è Cattelan, in onda su Rai 2. Incalzata dal conduttore, Belen ha spiegato come si immaginava la sua vita nel 2014. La risposta è una frecciatina all'ex Stefano De Martino con il quale comunque sembra essere tornato il sereno. "Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Santiago era già nato quindi altri figli. In realtà la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna. Sono una persona ottimista e che scorda, io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Io mi arrabbio lì per lì, mi sfogo e poi lascio andare".

Belen Rodriguez su gossip e soldi

Belen e i gossip: "Quando la fama di colpo mi ha travolto ne soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro". La showgirl argentina parla anche del rapporto con i soldi. "Sono un grandissimo disastro. Ho speso molto di più di quello che avrei potuto fare. Sono una persona estremamente generosa", ha dichiarato in puntata Belen, svelando di non avere dato il giusto valore ai suoi guadagni: "Se qualcuno se n'è approfittato? Sì, è capitato anche questo".

Belen e i 40 anni (a settembre): "Finalmente li compio"

Intanto si avvicina il momento in cui entrerà negli 'anta', il 20 settembre torta con 40 candeline: "“Finalmente compio 40 anni! Sinceramente credo che prima io fossi parecchio scema, adesso lo sono un po' di meno. Dal punto di vista dell'esperienza - ha ammesso Belen - Io ho sempre creduto di essere molto matura, ho fatto l'adulta. Adesso che sono arrivata a 40 anni, mi sono resa conto che facevo finta di essere adulta. Sto cercando di tornare un po' più ragazzina. Prima ero davvero tanto carica di responsabilità".

Belen e il matrimonio di Cecilia Rodriguez (con Ignazio Moser)

“Ha 6 anni meno di me. Le ho consigliato… di non farlo! – racconta Belen Rodriguez - L'altro giorno ho sentito una cosa molto divertente. Che il matrimonio è diventato per i presuntuosi. L'87% dei matrimoni finisce e pensare di far parte di quella piccola percentuale che rimane insieme è molto presuntuoso. Quindi (Cecilia) sei molto presuntuosa però fai bene. In realtà, non credo tanto nelle promesse, più che promesse a volte sembrano minacce. Però credo in un rapporto di lunga durata, di rispetto, di sincerità. Lo sogno e non smetterò mai di farlo”.

Belen, i figli e la chat dei genitori nei gruppi scolastici

Belen è mamma di Santiago, 11 anni appena compiuti, e Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese. Nel corso della puntata di Stasera c'è Cattelan, racconta la sua strategia per sopravvivere ai “gruppi scolastici: “Io ho abbandonato subito la chat dei genitori, perché ho visto tre, quattro cose… mi sono completamente spaventata e ho deciso di non esserci. C'è mia madre, che ringrazio tantissimo per quello che fa per me. Sì, credo ci sia lei, ma non chiedo molto perché me ne vergogno un po' di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po' anarchica nell'allevamento dei figli”.

Leggi anche