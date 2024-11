Belve da urlo per Francesca Fagnani su Rai2: spunta un altro ospite clamoroso oltre a Giambruno. Nomi e retroscena

Belve di Francesca Fagnani, ospiti della prima puntata

Belve è pronto a ripartire nel prime time di Rai2: il 19 novembre ricomincia la nuova stagione del programma campione negli ascolti tv. “Nella prima puntata avremo Riccardo Scamarcio e Mara Venier”, ha annunciato Francesca Fagnani ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica scorsa.

Giambruno ospite di Belve? Le parole di Francesca Fagnani (a Che tempo che fa di Fazio)

Attesa per Andrea Giambruno anche se in questo caso non c'è ancora l'ufficialità. “Noi lo abbiamo invitato, lui sarebbe contento e convinto di venire. So che a Mediaset stanno dialogando su questo, siamo fiduciosi. Speriamo di vederlo seduto su quello sgabello”, le parole della Fagnani nella trasmissione del Nove sulla possibilità di avere il giornalista ospite a Belve.

Sta tornando la domanda più attesa dell’anno: “Che belva si sente?” 🐯🐾



Da martedì 19 novembre la nuova stagione con @francescafagnan, ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/fx7PBBhiWm — Rai2 (@RaiDue) November 11, 2024

Belve, ospiti di Francesca Fagnani su Rai2. Le indiscrezioni

E poi sono tante le indiscrezioni circolare nelle ultime settimane sui possibili nuovi ospiti di Belve. Si è sussurrato di campioni dello sport come Antonio Cassano, Federica Pellegrini (La Divina ormai star in tv e attualmente nel cast di Ballando con le Stelle) e Valentino Rossi. O stelle dello spettacolo come Valeria Golino, Elisabetta Canalis o Flavia Vento.

E ora spunta un nuovo nome: Francesca Fagnani potrebbe intervistare Vittorio Feltri. Lo rivela un retroscena di Tv Blog. La conduttrice di Belve da tempo sogna di averlo in trasmissione, tanto che già nel 2022 a Da Noi a ruota libera di Francesca Fialdini confessò: "Mi divertirebbe tanto intervistarlo, credo sia divertente”.