Belve, la Rai blocca il ribelle rap Fedez. Fagnani protesta: "Mi dissocio"

Belve, Fedez fermato dalla Rai: "Niente ospitate a pagamento"

Francesca Fagnani dopo un lungo tira e molla era riuscita a convincere Fedez a sottoporsi alle sue domande taglienti a "Belve", ma il rapper alla fine non sarà ospite della giornalista. A decidere è stata la Rai, TvBlog ha rivelato tutto il retroscena. Viale Mazzini avrebbe negato al rapper di essere intervistato nel corso del programma. Che tra Fedez e la Rai non scorra buon sangue non è certo una novità. In occasione del Concertone del Primo Maggio 2021 il rapper ha accusato Viale Mazzini di voler censurare un suo intervento sulle posizioni omofobe di alcuni esponenti della Lega. Per non parlare di Sanremo 2023, quando Fedez ha attaccato alcuni politici della maggioranza. In particolare: il viceministro Galeazzo Bignami, di cui il rapper ha riproposto una vecchia foto in divisa da nazista, e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, attaccata sulla questione dell’aborto.

Infine, sempre in occasione dell’ultimo Festival, Fedez era stato criticato per l’ormai celebre bacio con Rosa Chemical nella puntata finale. Fagnani si è subito dissociata dalla decisione della Rai: "Non la condivido". Poi la Rai ha replicato. "Nel caso di Belve - hanno riferito fonti di Viale Mazzini all'Ansa - si tratta di un programma di intrattenimento e non di una trasmissione giornalistica. La decisione dell’azienda di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez non a nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura ma solo una scelta dell’azienda".