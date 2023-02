Benedetta Benecchi responsabile della comunicazione di Fondazione Cariparma

Fondazione Cariparma, Benecchi alla guida della comunicazione

Benedetta Benecchi alla guida della comunicazione di Fondazione Cariparma. Con il 2023, Fondazione Cariparma ha varato un nuovo assetto organizzativo, guidato dal Direttore generale Antonio Lunardini, aggiungendo due nuove aree funzionali.

Dal primo febbraio è operativo l’ufficio Servizi Generali interni, con il compito di presidiare gli aspetti giuridici e normativi delle attività condotte dalla Fondazione, da oltre 30 anni impegnata per lo sviluppo della comunità di Parma e della sua provincia, e l’area Comunicazione.

A guidare questa seconda struttura, destinata a coordinare l’immagine e la voce della fondazione con i suoi partner di progetto, è, appunto, Benecchi. Tra i suoi compiti, quello di portare Fondazione Cariparma oltre i confini cittadini, all’interno del sistema italiano delle fondazioni bancarie, rappresentato da Acri.

Forte di una formazione economico-umanistica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed una specializzazione in Relazioni Internazionali presso Aseri – Alta Scuola di economia e relazioni internazionali dell’Università Cattolica di Milano, la manager negli ultimi 12 anni ha lavorato nella consulenza alla guida del team comunicazione dell’agenzia strategico creativa The Ad Store, dopo esperienze in Cariparma e Sebc.