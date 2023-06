Berlusconi, rissa tv tra Sallusti e Travaglio a Otto e mezzo. VIDEO

Otto e mezzo, lite tra Travaglio e Sallusti su Berlusconi. VIDEO

Scintille tra “direttoroni”. A Otto e mezzo, su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono scontrati parlando della morte (e la vita) di Silvio Berlusconi, scomparso ieri, lunedì 12 giugno, a 86 anni.

GUARDA IL VIDEO

"A me spiace per Travaglio, che evidentemente si sente già orfano”, dichiara il direttore di Libero. “Da oggi gli orfani non sono quelli del popolo di Berlusconi ma i suoi nemici, chi negli ultimi 30 anni ha sostenuto le cose che sostiene stasera Travaglio. Ha esaltato l'evasione fiscale? E' stato il primo pagatore di tasse italiano per 7 anni consecutivi. Non c'è nessuna sentenza che dice che ha pagato la mafia, ma loro vanno avanti come se niente fosse”, conclude Sallusti.

"Sì c'è n'è una, la sentenza Dell'Utri", lo interrompe il direttore del Fatto Quotidiano. “Se Berlusconi avesse pagato la mafia sarebbe morto in carcere”, risponde Sallusti. “Andate avanti pure da morto”, continua. “La verità è molto più semplice, Berlusconi è stato un grande visionario che ha messo nel sacco tutti questi signori, la sinistra, il Pd, i giustizialisti, Travaglio, e ha vinto lui perché oggi al governo c'è Giorgia Meloni e una maggioranza di centrodestra decisa dagli italiani, non dalle tv di Berlusconi".

"Questo governo è l'eredità che lascia Berlusconi", conclude il direttore di Libero, "che ha inventato non solo Forza Italia, che da solo non ha vinto una sola elezione, ma il centrodestra che da 30 anni sta facendo impazzire Santoro e Travaglio. Ha vinto Berlusconi".