Bfc Media, L'Espresso sbarca a Milano: Iervolino punta su web, radio e podcast

L'Espresso, Danilo Iervolino porta il settimanale anche a Milano. In arrivo seconda sede in via Melchiorre Gioia

Danilo Iervolino pensa in grande per il futuro dell’Espresso. Tanto per iniziare, il settimanale romano avrà una nuova sede a Milano. Secondo i progetti del nuovo editore Bfc Media, la casa editrice di cui Denis Masetti ha venduto la maggioranza a Danilo Iervolino, continuando però a esserne il gestore (Iervolino ha grandi ambizioni come editore ma non essendo un esperto vuole approfondire bene il business prima dì prenderne la responsabilità operativa) avrà sede in via Melchiorre Gioia all’ultimo piano dì un palazzo nelle immediate vicinanze di piazza Gae Aulenti.

Secondo le prime voci, la redazione milanese dell’Espresso avrà molta rilevanza e sarà numerosa. Ancora da decidere dove troverà sede la redazione romana. Bfc, oltre all’informazione politica, vuole sviluppare la parte legata alla cultura e all’economia legata all’innovazione.

Come riporta Primaonline.it, gli accordi con Gedi per il passaggio di proprietà dello storico settimanale prevedono che tutto l’organico passerà a Bfc, che ha un progetto molto articolato per il nuovo Espresso Media (il nuovo brand) che significa una piattaforma che oltre al settimanale su carta con una potente presenza online, prevede una radio, contenuti video, podcast ed eventi. L’Espresso continuerà ad uscire alla domenica insieme a La Repubblica. La pubblicità, finora un ricavo residuale, dovrebbe essere gestita dalla dinamica organizzazione interna a Bfc.

