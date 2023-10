Bianca Berlinguer piglia tutto, più spazio su Rete 4 sacrificando uno tra...

Bianca Berlinguer piglia tutto su Rete4?

Il successo di Bianca Berlinguer su Rete 4 "agita i sovranisti del Biscione, volti di punta ma anche storici dirigenti", scrive Giuseppe Candela su Dagospia. "Perché il successo di Berlinguer (a cui Mediaset ha anche destinato un comunicato ad hoc) agita così tanto i retequattristi? Perché l'editore, numeri alla mano, ha capito che una Rete 4 "più pluralista" e "meno schierata" è possibile", si legge su Dago.

Che aggiunge:" Da qui il terrore per le prossime mosse: "Quale comunista arriverà l'anno prossimo e chi dovrà cedere il posto?" E partendo da queste indiscrezioni, Fanpage fa due osservazioni. La prima è che "Bianca Berlinguer continuerà a disporre di un super budget e di una libertà più o meno assoluta al fine di una valorizzazione completa delle sue competenze". La seconda? "Tutto questo spazio dovrà necessariamente fare una vittima tra le altre voci "fuori dal coro"", si legge. "Dagospia non fa nomi, ma è abbastanza chiaro che a farne le spese dalla prossima stagione (se non già dalla prossima primavera) potrebbe essere uno dei due programmi a trazione sovranista attualmente presenti: "Fuori dal coro" di Mario Giordano e "Dritto e rovescio" di Paolo Del Debbio". E Nicola Porro? "E assolutamente fuori dalla possibile rimodulazione degli spazi in Mediaset - osserva Fanpage - Ad oggi è lui il più autorevole nel fare da contralto alla trasmissione di Bianca Berlinguer".

Leggi anche