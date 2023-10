Intelligenza artificiale, addio motori di ricerca. Basta inquadrare un oggetto

Intelligenza artificiale, ChatGpt stravolge la modalità di ricerca. Sta per cambiare tutto

I progressi dell'intelligenza artificiale sono sotto gli occhi di tutti, il nuovo modo di intendere la tecnologia ormai è realtà e al velocità con cui tutto sta prendendo forma è impressionante. Uno degli aspetti che presto non sarà più riconoscibile per come lo conoscevamo riguarda i motori di ricerca. Sono passati 25 anni da quando Sergey Brin e Larry Page fondarono Google, l'azienda che è diventata ormai il leader assoluto nel campo dei motori di ricerca. Ma presto - si legge su Il Messaggero - la funzione "serach" su pc e smartphone subirà una radicale trasformazione.

Ma anche Microsoft sta compiendo passi da gigante che molto prima di quanto ci si possa immaginare cambieranno le regole del gioco. Bing, infatti, il motore di ricerca di Microsoft - prosegue Il Messaggero -, mette a disposizione il chatbot GPT-4, permettendo a studiosi e curiosi di saggiarne le potenzialità. Ma è evidente che in molti casi l'interfaccia sarà fornita dai comuni assistenti vocali Siri e Alexa e sarà l'evoluzione dell'algoritmo a decretare il successo del primo leader di mercato. Basterà fotografare una bici per ottenere informazioni su come si abbassa il sellino o inquadrare il contenuto del proprio frigo per farsi suggerire ricette in base agli ingredienti presenti.