Bianca Censori, lady Kanye West travolge Parigi e la Fashion Week. Foto

Bianca Censori, lady Kanye West travolge Parigi e la Fashion Week

Bianca Censori è protagonista a Parigi. Lei e il marito Kanye West sono tra gli ospiti Paris Fashion Week dedicata alla moda Uomo per le collezioni della Primavera/Estate 2025.

La moglie del rapper è stata paparazzata, accompagnata da un uomo che indossava la maglia della squadra di calcio del Marocco, con un look che ha lasciato a bocca aperta fans e fotografi. E anche Kayne West non è stato da meno, facendosi fotografare con un look a volto coperto...