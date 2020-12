Biden non erediterà i follower di Trump su Twitter: @POTUS ripartirà da zero

The Donald nel 2017 aveva rilevato dal precedente presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, anche i follower degli account @POTUS e @WhiteHouse, ma questo non si ripeterà nel nuovo cambio di mandato col futuro presidente Joe Biden.

Il 20 gennaio Biden infatti assumerà la presidenza degli Stati Uniti ma non erediterà i follower su Twitter della precedente amministrazione di Donald Trump. Lo ha fatto sapere l'azienda di microblogging, precisando che i profili ufficiali come @WhiteHouse e @Potus "non manterranno automaticamente i loro follower esistenti". "Twitter informerà i follower di questi account che il contenuto verrà archiviato e consentirà loro di scegliere di seguire i nuovi profili dell'amministrazione Biden".

Discorso a parte per l'account personale di Trump (88 milioni di follower), usato dal presidente in questi quattro anni come principale organo di informazione, che ovviamente resterà a lui. Tuttavia, Twitter ha già informato il mese scorso che l'attenzione a lui riservata in quanto capo di Stato verrà meno una volta concluso il mandato e tornato a essere un "privato cittadino".