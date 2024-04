Biennale di Venezia, chi è La Chola Poblete prima artista trans premiata

Biennale di Venezia, menzione speciale a una persona trans: La Chola Poblete

Un'artista trans ha ricevuto una menzione d'onore alla Biennale di Venezia per la prima volta nella storia. Si tratta dell'argentina La Chola Poblete, che ha commentato: "Spero di riuscire ad aprire altre porte in modo che altre persone come me possano conquistare spazi e liberarsi dalle etichette". Nella menzione speciale della rassegna si legge “Si impegna in un gioco critico con le storie di rappresentazione coloniale da una prospettiva trans indigena. La sua arte polivalente – che comprende acquarelli, tessuti e fotografia – resiste all’esotismo delle donne indigene mentre insiste sul potere della sessualità”.

Chi è La Chola Poblete prima artista trans a ricevere la menzione speciale alla Biennale di Venezia

La Chola Poblete, lavora con performance, videoarte, fotografia o pittura, recupera, attraverso l'immaginario 'queer', la conoscenza ancestrale dei territori dell'America Latina, e con il suo lavoro nel padiglione argentino della Biennale denuncia abusi e pregiudizi nei confronti degli indigeni popolazioni, così come gli stereotipi dei popoli nativi.

Biennale di Venezia, menzione speciale all’attivista palestinese Samia Halabi

La giuria ha assegnato una menzione speciale anche all’attivista palestinese Samia Halabi, nata a Gerusalemme nel 1936. La donna, che vive a New York si è collegata in videoconferenza con la premiazione.

Biennale di Venezia, Leoni alla carriera a due donne

Il Leone d’oro alla carriera è andato a due donne: all’artista turca Nil Yalter e all’italiana emigrata in Brasile Anna Maria Maiolino. "Dedico questo Leone alla pace nel mondo, di cui abbiamo bisogno" ha detto Nil Yalter, pioniera del movimento femminista globale, ringraziando il curatore della Biennale di Venezia, Adriano Pedrosa per il conferimento del riconoscimento. "Il Leone d'oro conferisce il suo contributo nelle arti visive e sul tema dell'immigrazione" ha dichiarato Pedrosa. Anna Maria Maiolino, che è nata in Calabria e ha dedicato il premio all’arte brasiliana, ha commentato: "L'arte è un'avventura dell'anima e ci ho sempre creduto".

Biennale di Venezia Leone d'oro per la mostra a Mataaho Collective

Il Leone d'oro per il miglior artista della Mostra internazionale della 60esima Biennale d'arte di Venezia è stato assegnato al Mataaho Collective, un gruppo di artisti dalla Nuova Zelanda che lavora su progetti in fibra legati alla cultura maori. Leone d'argento per la partecipazione promettente di un giovane artista è stato assegnato alla nigeriana-britannica Karimah Ashadu.