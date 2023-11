Boomerissima, ospiti: Cristiano Malgioglio protagonista della categoria Mito

Boomerissima, ospiti: Arca, Cristina D'Avena, Minaccioni e Paolantoni per i Boomer. Chiabotto, Giulia De Lellis, Spollon e Tersigni per i Millennial

Secondo appuntamento con Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che - martedì 7 novembre alle 21.20 su Rai 2 - proporrà una nuova e divertente sfida generazionale tra Boomer e Millennial. A comporre i due team, ci saranno, per i Boomer, - ovvero coloro che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 - Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni; mentre, per i più giovani Millennial, Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni.

Tanti anche gli ospiti che passeranno in studio, a partire da una star internazionale che si collegherà a sorpresa sul telefonone di Alessia per sbloccare ricordi ed emozioni per boomer, millennial e pubblico a casa. Chi sarà?

Ma non è tutto: Cristiano Malgioglio sarà infatti protagonista della categoria Mito di puntata. Special guest sarà, invece, il duo comico formato da Nuzzo e Di Biase. A supportare la squadra dei Boomer, la stessa Cristina D’Avena che, oltre al suo ruolo di concorrente, offrirà una sua emozionante e gioiosa esibizione amarcord. Toccherà invece al noto rapper Shade portare sostegno ai Millennial in gara.