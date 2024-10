Brenda Lodigiani show: "Lazza e l'evoluzione di Annalisa (Annalaisa), vi svelo le mie imitazioni al GialappaShow"

GialappaShow, Brenda Lodigiani porta Lazza e torna con Annalisa (anzi Annalaisa). L'intervista

Brenda Lodigiani regala una sorpresa ai suoi fans in questa nuova edizione del GialappaShow - in prima serata su Tv8 (anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW) da lunedì 21 ottobre alle 21,30 - oltre ad Annalisa (pardon, Annalaisa), si presenta con unì'imitazione tutta nuova e sempre legata al mondo della musica: arriva... Lazza.

"Era giugno, alla fine della terza stagione del programma, veniamo invitati al concerto per il compleanno di Laura Pausini e il suo ufficio stampa ci chiede di farle una sorpresa..." racconta Brenda ad Affaritaliani.it.

Di che sorpresa si trattava?

"Io, Marco (Santin, ndr) e Giorgio (Gherarducci, ndr) andiamo e abbiamo fatto Annalaisa. Lei non se l'aspettava ed è stata una super sorpresa. Tra gli invitati c'era anche Lazza e lui a me ha subito incuriosito. C'è stato un momento in cui io ho guardato Lazza, poi ho guardato Marco, che ha guardato me... e ci siamo detti 'no bisogna farlo'. Anche perché, secondo me, io sono identica, proprio uguale. Senza nulla togliere al mio truccatore speciale, ossia Lorenzo Tamburini..."





Brenda e la sfida dell'imitazione di Lazza...

"Trovare una chiave che fosse originale"

E qual è la chiave che usi nel tuo Lazza al GialappaShow?

"Di solito siamo abituati a vedere questi rapper che sono ribelli, cattivi... Lazza in realtà no, è un bravo ragazzo, ed è costretto dai poteri forti a diventare un'altra cosa. E quindi... lui con le donne cerca solo uno scambio intellettuale, non vuole il sesso, che non è nulla se non c'è un trasporto emotivo. Spero piacerà al pubblico, io mi sono molto divertita a farlo e studiarlo"

Dalla nuova Annalisa/Annalaisa cosa ci dobbiamo aspettare?

"Intanto il duetto con Laura Pausini nella prima puntata di questa quarta stagione del GialappaShow. Uno dei momenti più belli della mia vita. Lei è stata una sorpresa: l'avevo già conosciuta al compleanno, ma lei è bravissima a fare tutto. Ha dei piani d'ascolto che fanno invidia a qualsiasi attore italiano e non. E' incredibile"



C'è una evoluzione della tua Annalisa nel tempo?

"E' cambiato tutto. Intanto non si chiama più Annalisa, ma Annalaisa dallo scorso anno. E' partita solo facendo dei versi al citofono e ora è arrivata a duettare con i cantanti che ci saranno. C'è stata una super evoluzione che francamente inizialmente neanche mi aspettavo, perché ripeto, quella che avevamo deciso di mettere in scena all'inizio, erano i 'brandelli di Annalisa' (vedi intervista ad Affaritaliani.it del 10 aprile 2024, nr)"

C'è qualche altro cantante che pensi di imitare nel futuro?

"Adesso no. Dopo Annalisa, Lazza, aspettiamo un attimo (ride, ndr)"