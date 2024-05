Bridgerton, la star della serie tv di Netflix appare nuda. Anzi "molto nuda"

Nicola Coughlan si è mostrata nuda in una scena di Bridgerton 3 in risposta ai body shamers che l'hanno criticata

Nicola Coughlan, 37enne attrice irlandese di Bridgerton 3 - serie tv disponibile proprio in queste ore su Netflix - è stufa di critiche e commenti che piovono sui suoi account social ogni giorno legati al suo corpo. La sua risposta, da paladina della Body Positivity sta in una scena di nudo che ha scelto di girare in Bridgerton 3. Nicola Coughlan ha fatto sapere al Los Angeles Times che ha trovato particolarmente liberatorio girare scene di sesso con il co-protagonista Luke Newton nella terza stagione, nonostante i suoi timori iniziali: “Alla fine della giornata eravamo entrambi sdraiati sotto una coperta, senza vestiti, semplicemente a rilassarci. Abbiamo pensato ‘Ecco perché i nudisti lo fanno.'”

L’attrice ha poi rivelato, per Stylist, di essere stata irremovibile nel voler apparire “molto nuda” per una scena della terza stagione di Bridgerton come risposta ai troll che l’hanno presa in giro online per il suo corpo. Nicola Coughlan ha collaborato a stretto contatto con la coordinatrice dell’intimità Lizzy Talbot nelle sue scene di sesso: “Tu dici, ‘Ok, cosa voglio mostrare? Cosa non voglio mostrare? Cosa c’è nello script e cosa voglio aggiungere?’ Ho chiesto specificamente che alcune battute e momenti fossero inclusi. C’è una scena in cui sono completamente nuda davanti alla telecamera, ed è stata una mia idea, una mia scelta. Sembrava proprio il più grande “vaffanculo” a tutta la conversazione online che circonda il mio corpo; è stato incredibilmente potente. Mi sono sentita bellissima in quel momento e ho pensato: ‘Quando avrò 80 anni voglio ripensarci e ricordare quanto ero fottutamente sexy!’”

