Buon Compleanno Boing Tour, la festa a Milano: data (e sorprese)

Buon Compleanno Boing Tour: giochi gratuiti e animazioni a tema per bambini

Boing SpA – società nata dalla joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery - editore leader nel mercato dell’entertainment sul target kids e famiglie con i canali free to air Boing, Boing Plus, Cartoonito e i rispettivi servizi AVOD (Boing App e Cartoonito App), festeggia il ventesimo compleanno del suo ‘flagship channel’ Boing (canale 40 del DTT) in compagnia dei protagonisti più amati del canale.

Il “Buon Compleanno Boing Tour” – che ha già raggiunto Roma e Napoli e che arriverà a Milano il weekend del 12-13 ottobre – è incentrato su giochi, sorprese e attività in field grazie alla presenza del gigantesco truck all’interno del quale, in totale sicurezza, i bambini potranno portare a termine varie challenge e conquistare il titolo di “Super Fan di Boing”! Tutte le attività ruoteranno intorno all’universo Boing con l’allestimento di 5 aree tematiche dove vivere esperienze uniche in compagnia di alcuni degli show più seguiti del canale. L’esperienza in compagnia di Bo e Bobo sarà all’insegna di proiezioni luminose che inviteranno i bambini a muoversi in base alle immagini che appariranno sul pavimento; l’area Craig sarà caratterizzata da un ‘bosco’ pieno di misteri da risolvere e oggetti da cercare; nella stanza di Gumball i bambini avranno la possibilità di giocare a nascondino con i Watterson e rintracciare i personaggi della serie attraverso un gioco di realtà aumentata; nella sezione Teen Titans Go spazio a prove di agilità e destrezza in compagnia degli eroi di Jump City; mentre nella zona LEGO® DreamZzz™, i bambini dovranno mettere alla prova i loro ricordi affrontando un gioco di Memory con carte magnetiche. Fermata finale al corner foto per lo scatto da inserire nel ‘certificato’ ufficiale e portare a casa un ricordo indelebile della giornata!

Per accontentare i bambini di tutte le età, non mancherà un’area dedicata ai più piccoli targata Cartoonito, il ‘sister-channel’ al 46 del DTT che si rivolge al target prescolare, con sticker e album da colorare e video dei programmi più seguiti, tra cui la nuovissima produzione originale al via il 30 settembre, Chi ha sfidato Ninna e Matti?.

Inoltre, saranno presenti corner dedicati alla Boing App - l’app gratuita che permette di guardare il canale in streaming e accedere a un vasto catalogo di episodi on demand - dove i bambini potranno provare in anteprima l’esclusivo gioco multi-player di Boing.

Grazie alla collaborazione con tanti amici del canale, il Buon Compleanno Boing Tour prevede anche l’esclusivo gazebo di LEGO Italia dedicato ai protagonisiti delle serie LEGO Friends, Ninjago e City, con aree gioco e tantissimi gadget; il gazebo di MELINDA, per una merenda a base di Melinda Squeez; il gazebo di Fruittella, parte del gruppo PERFETTI VAN MELLE, con attività per tutti i bambini; ed in prossimità dell’area di Cartoonito lo spazio di Lactalis Nestlé Prodotti Freschi (LNPF), per una gustosa merenda in compagnia di Frùttolo!.

Il tour, partito da Roma e passato da Napoli, farà tappa a Milano, il 12 e 13 ottobre, a City Life, in Piazza Tre Torri - Piano 1. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno dalle 10:00 alle 19:00.