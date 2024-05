Cairo Editore, "F" si rifà il trucco. Restyling? "No progetto evolution". E il mercato adv risponde bene

Cairo Editore, "F" si rifà il trucco. Restyling? "No progetto evolution"

F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Luca Dini, torna in edicola mercoledì 15 maggio in versione rinnovata. Progetto “Evolution” per il magazine che cambia nella grafica, a partire dal logo, si mostra ancora più elegante e autorevole, arricchito nei contenuti, pur senza mutarne l’identità orgogliosamente femminile.

“Per raccontare questa tappa nel cammino di F abbiamo scelto la parola ‘evoluzione’ invece che ‘restyling’, perché è molto più di un semplice ritocco estetico.” – spiega il direttore Luca Dini – “Certo c’è una nuova titolazione: più leggibile, più contemporanea, più dinamica, slegata dalle categorie di ‘grafica femminile’ e ‘grafica maschile’ che la rivoluzione digitale ha reso obsolete. Ma c’è soprattutto lo sforzo di portare le lettrici fuori dalla ‘bolla’ dell’algoritmo che a ciascuna ripropone solo i contenuti che già hanno letto, solo le opinioni che rispecchiano la loro. Resta la comfort zone di sapere che dentro F troveranno i personaggi e i temi identitari della testata, ma a piccole dosi presentiamo loro contenuti che diversamente magari non intercetterebbero.”

F, le novità del magazine di Cairo Editore

Tante le novità, dunque, per F a partire dalla nuova veste grafica, ancora più attraente e glamour nell’impostazione e che presenta una rilettura della lettera F del logo, che oltre al color magenta che ha caratterizzato gli ultimi anni si declina anche in bianco, come nel logo originale del 2012, e che è attraversata da un taglio obliquo, segno di movimento e espressione del dinamismo di una testata che non si ferma e continua a evolvere.

Più ricchi anche i contenuti con un esclusivo mix di attualità, moda, bellezza, benessere e alimentazione, sempre più immerso nell’attualità del mondo contemporaneo, e un’ampia proposta di nuove rubriche, nuovi punti di vista e spunti di riflessione su temi di attualità come nel caso della nuova rubrica ‘Presi nella rete’, una finestra sulle tendenze e i personaggi di valore che si sono affermati sui social media.

Cairo Editore, "F" e il progetto evolution: il mercato pubblicitario risponde bene

Un’evoluzione che ha incontrato da subito il favore del mercato pubblicitario, con 74 aziende presenti su questo numero, appartenenti a tutti i settori merceologici con una prevalenza della Moda e della Cosmetica, per un totale di 82 pagine di inserito pubblicitario. Tutte le novità di F sono disponibili anche online con la piattaforma digitale Area F, la conosciutissima pagina Fab!, seguita da 950.000 follower su Instagram e Facebook e la newsletter Effetto F.

F, campagna di comunicazione: da La7 alla Rai

Il nuovo numero di F, con una foliazione di 200 pagine, è in edicola mercoledì 15 maggio ed è supportato da una campagna di comunicazione pianificata su Rai, La7, La7d e altri mezzi stampa e web del gruppo.