Cairo e la pazza idea Ranucci a La7. Ma il conduttore: "Sto bene in Rai"

Report, Cairo corteggia Ranucci per portarlo a La7

Non c'è tregua a viale Mazzini. Dopo l'addio di Corrado Augias, tra i volti storici della Rai con 66 anni di "onorato servizio", il quale andrà a La7, Urbano Cairo pensa a un altro tassello da sgraffignare a "Mamma Rai". Secondo quanto rivela Dagospia, il patron di Rcs e della rete televisiva, visti i costi esigui del programma Report che si aggirerebbero a "soli" 1200 euro al minuto (solitamente si parla di spese più alte per programmi di questo tipo), starebbe corteggiando il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, per portare il proprio know-how nei palinsesti di La7.

Dallo staff del programma di Rai 3 sostengono che la notizia sia infondata e che, per ora, questo non rimanga altro che un sogno nel cassetto di Cairo. Inoltre, come spiegano ad Affaritaliani.it, i rapporti tra Ranucci e Viale Mazzini sono sempre stati ottimi, per cui le possibilità che avvenga un "colpaccio" come questo sono molto scarse. A commentare il caso nel corso del programma "Un giorno da pecora su Rai Radio 1" è stato poi lo stesso Sigfrido Ranucci, il quale ha dichiarato: "Sto bene in Rai e non ho mai incontrato Cairo né ho avuto contatti con La7”.