Cannes, dieci attori e registi accusati di molestie. Nomi durante la kermesse

Cannes 2024, tremano in tanti per il nuovo scandalo MeToo. La lista top secret sarà letta durante il Festival

Tutto pronto a Cannes per il Festival del cinema, l'inaugurazione della kermesse è in programma per domani, ma questa edizione rischia di essere ricordata per qualcosa di diverso rispetto ai migliori film in gara. La rassegna infatti potrebbe essere turbata da uno scandalo di proporzioni colossali legato al MeToo.I media francesi - riporta movieplayer - riferiscono l'esistenza di una misteriosa lista di attori, registi e produttori accusati di molestie che verrà resa pubblica durante il Cannes 2024.

Sarebbero dieci in tutto le persone coinvolte, ma al momento non si sa nulla di più, anche se le voci che circolano si fanno sempre più insistenti. Il rapporto bomba, che sarà pubblicato durante il festival, starebbe seminando il panico nell'industria cinematografica francese ed è stato descritto come "un terremoto". Secondo Le Figaro, la presidente di Cannes, Iris Knobloch, avrebbe già assunto un'agenzia, per il momento anonima, per preparare la "comunicazione di crisi". L'attenzione dei media rischia di concentrarsi su questa lista top secret e i film premiati potrebbero finire in secondo piano.