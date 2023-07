Carne sintetica demonizzata, ecco perché. La giornalista di Report svela il "marcio" dietro la diffidenza

Giulia Innocenzi: "Vietare la carne sintetica in Italia vorrebbe dire escludere i nostri imprenditori dal business"

La carne sintetica è davvero un “male” come sostiene il governo o c’è qualcosa di più “sporco” sotto? Da anni, ormai, si sente parlare di sostenibilità: parola, questa, che non riguarda solo il benessere dell’ambiente, ma anche dell’economia del nostro Paese. E un esempio molto poco virtuoso del concetto di sostenibilità sono gli allevamenti intensivi (di cui purtroppo l’Italia è piena).

Questo genere di allevamenti, che riforniscono anche i grandi colossi del settore alimentare nostrano sul quale viene impresso con vanto il logo “made in Italy”, oltre che a provocare un dolore immane agli animali destinati al macello (il più delle volte maltrattati e mantenuti in condizioni disgustose), è causa di un’enorme quantità di inquinamento.

Inoltre, ma questo non riguarda solo l’Italia bensì il mondo intero, il consumo di carne animale è troppo elevato e, appunto, non più sostenibile. Ed è proprio qui che entra in campo l’innovazione portata dalla carne a base cellulare (questa la definizione più adatta e meno dispregiativa). Con questo nuovo modo di allevare, infatti, si può ottenere lo stesso prodotto senza passare dal massacro degli animali.

Ma per capirne di più, Affaritaliani.it ha interpellato Giulia Innocenzi, giornalista in forza a Report, programma di inchieste in onda su Rai 3, e soprattutto tra le pochissime persone in Italia ad aver provato di persona la “carne coltivata”.

Lei è tra le uniche persone in Italia ad aver provato la carne sintetica

“Innanzitutto, ‘carne sintetica’ non è il termine corretto. È volutamente antipatico ed è nato proprio per confondere sull’origine del processo e non attirare i consumatori. Il termine giusto è ‘carne a base cellulare’ in quanto è sì realizzata in laboratorio, ma la base di partenza è un’autentica cellula animale”.